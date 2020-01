Va allo stadio con l’amante ma si accorge di essere inquadrato dalle telecamere della diretta tv: il video diventa virale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Va allo stadio con l’amante, la bacia appassionatamente, ma poi appena si accorge di essere inquadrato dalle telecamere della diretta tv si allontana subito da lei, fingendo indifferenza. La scena è stata immortalata in un video che è diventato virale in Rete in queste ore: nelle immagini si vede una giovane coppia di tifosi sugli spalti dello stadio in Ecuador durante la partita di campionato Barcelona-Delfin. Lui la abbraccia e la bacia appassionatamente poi si accorge con imbarazzo di essere inquadrato dalle telecamere della tv che trasmette in diretta nazionale il match e prende subito le distanze dalla ragazza, togliendo il braccio dalle sue spalle e fingendo indifferenza. Il video è stato rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez che commenta: “Signori, siate fedeli“. Sarà davvero così? O magari era davvero la sua fidanzata? Sean Fieles Señores!!! ???????? ... ilfattoquotidiano

