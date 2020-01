Va a fuoco un deposito agricolo al Perrillo, vigili del fuoco al lavoro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Incendio questa mattina alle 4:00 circa, in un deposito agricolo in via Leopardi nel paesino sannita di Sant’Angelo a Cupolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel deposito erano presenti bombole di gas, attrezzature e alcuni mezzi. L'articolo Va a fuoco un deposito agricolo al Perrillo, vigili del fuoco al lavoro proviene da Anteprima24.it. anteprima24

