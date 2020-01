Uruguay, Giovanni Battista Iannuzzi nuovo ambasciatore d’Italia a Montevideo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giovanni Battista Iannuzzi è il nuovo ambasciatore d’Italia a Montevideo. Lo rende noto la Farnesina, a seguito del gradimento del governo interessato. Iannuzzi è nato a Buenos Aires il 7 febbraio 1960 e si è laureato in Giurisprudenza presso l`Università La Sapienza di Roma nel 1985. Entrato in carriera diplomatica nel 1989, dopo l`iniziale periodo presso il Servizio Stampa e Informazione, parte per l`estero per prestare servizio prima all`Ambasciata ad Abidjan, e poi alla Rappresentanza permanente d`Italia presso la Conferenza del disarmo a Ginevra. Rientrato a Roma nel 2000, Iannuzzi presta servizio presso la Direzione generale per gli Affari politici multilaterali e Diritti umani, dove svolge le funzioni di Capo dell`Ufficio dell`Autorità nazionale per l`attuazione del bando delle armi chimiche. Nel 2005 riparte nuovamente per l`estero, come primo consigliere all`ambasciata ... ildenaro

