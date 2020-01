Uova, contaminazione microbiologica: ecco il prodotto richiamato, i rischi per la salute (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il ministero della salute ha diffuso il richiamo di cinque lotti di Uova biologiche dell’Azienda Agricola Olivero Claudio per la presenza di una contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto sfuso e in confezioni da 4 e 6 Uova con i numeri di lotto 1A130120, 1A140120, 2A130120, 2C liberoquotidiano

