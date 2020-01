Uomo avvelenato a Bologna, coniugi confessano: ucciso per derubarlo (Di lunedì 20 gennaio 2020) È stato avvelenato il 63enne Vito Balboni, l’Uomo trovato morto lo scorso 6 novembre in provincia di Bologna la cui morte venne inizialmente archiviata come dovuta a causa naturali. Balboni è stato in realtà ucciso da due coniugi residenti nel bolognese che hanno disciolto alcuni psicofarmaci nella birra che stava bevendo allo scopo di renderlo incosciente e poi derubarlo dei suoi averi. La coppia è attualmente in stato di fermo dopo aver ammesso il delitto ed è indagata per morte come conseguenza di altro delitto, rapina pluriaggravata e indebito utilizzo di carte di pagamento. Uomo morto avvelenato a Bologna Stando a quanto ricostruito dagli investigatori anche a seguito della confessione dei due coniugi (54 anni lui e 49 lei), nella birra bevuta poi da Balboni sarebbero state disciolte ingenti dosi di Rivoltril e Nozinan, psicofarmaci con gravissimi effetti collaterali se ... notizie

Noemithestar : Bologna, uomo avvelenato per soldi, i coniugi fermati: 'Non volevamo ucciderlo' - zazoomnews : Bologna: uomo avvelenato muore nell’auto. Due amici fermati - #Bologna: #avvelenato #muore - zazoomblog : Bologna: uomo avvelenato muore nell’auto. Due amici fermati - #Bologna: #avvelenato #muore -