Unesco | genere musicale può diventare patrimonio immateriale

Nel 2021 l'Unesco potrebbe insignire di un importante titolo una cultura musicale molto amata. Ad avanzare la richiesta un noto dj tedesco cultore del genere dj, musica techno (Fonte Pixabay) Per molti è solo inutile "rumore", mentre per altri è fonte di divertimento ed immaginazione. La musica techno da sempre divide il mondo in due fazioni, ma come tante altre tipologie, bisogna saperla "ascoltare" per poterla comprendere a fondo. Dietro a codesto genere c'è praticamente una folta massa, che ogni anno si riunisce in varie parti del mondo in festival e serate che uniscono ragazzi e dj creando un mix perfetto e di assoluto divertimento. Per questo motivo dalla Germania, dove la techno affonda le sue radici più profonde, è arrivata una proposta alquanto curiosa.

