Un’attrice famosa ama fare cose erotiche in macchina: il vizietto… (Di lunedì 20 gennaio 2020) Probabilmente in molti non lo sapranno, ma c’è una famosa attrice il cui vizietto riguarda il sesso in auto. Lo adora e non può farne a meno… ecco che cosa ha dichiarato a una tabloid. “Mi piace farlo in macchina” La bella star hollywoodiana Scarlett Johasson ha dichiarato che il suo status di attrice non le permette di avere delle libertà che vorrebbe. Una tra queste è il sesso in auto. L’attrice ammette di sentirsi troppo al centro dell’attenzione e non si sente mai libera di fare come vuole. Ecco perché ha voluto precisare che le piacerebbe tantissimo appartarsi in un luogo semi-pubblico e lasciarsi andare… L'articolo Un’attrice famosa ama fare cose erotiche in macchina: il vizietto… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

dariosci1 : @Eliodidomenica2 @chetempochefa @umathurman @fabfazio Ma no ne abbiamo dai ... al volo così una splendida attrice c… - Cecco_Piantoni : @MiaZeldaMoe @theLorenzozen @Dawidhelettrooo Tu ridi Mika, pensa che nella villa dietro ai Piantoni ci hanno girato… - niallsflover : @totallyprepon no giuro io non ho idea di chi sia, ormai ho capito che è famosa e ha 17 anni ma non so manco se è un’attrice o cosa -