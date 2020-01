Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia attrazione fatale, il peccato è dietro l’angolo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lucia si è molto avvicinata a Telmo e questo chiaramente non passa inosservato. Anche Celia se ne rende subito conto e non può fare a meno di notare che la sua figlioccia potrebbe anche innamorarsi…Le anticipazioni di Una vita ci rivelano quello che succederà nella puntata di domani 21 gennaio 2020. Pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38? Come avrete visto Lucia non ha nessuna intenzione di sposare Samuel ma anche il matrimonio di Lolita e Antonito al momento è rimandato anche se tutti, ad Acacias 38, cercano di aiutare questa coppia…Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Samuel riuscirà a riconquistare Lucia dimostrandole il suo amore e portandola all’altare? Ecco i dettagli con la trama di domani 21 gennaio 2020. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 GENNAIO 2020 Mentre Celia ha il ... ultimenotizieflash

