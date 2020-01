UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) anticipazioni puntata 914 di Una VITA di martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2020: I Palacios stanno preparando una nuova mossa del piano ideato per eludere gli usi e costumi di Cabrahigo, nella speranza di proteggere il rapporto d’amore tra Antonito e Lolita… Lucia e Telmo, di nuovo complici tra di loro, passano sempre più tempo insieme… Samuel, notato il riavvicinamento tra Telmo e Lucia, ha un piano per allontanare i due giovani l’uno dall’altra… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

matteosalvinimi : Buongiorno Amici, meno 6! Il voto di domenica è una scelta di vita! ???? #domenicavotoLega - chetempochefa : 'Bisogna mettersi in gioco, non avere vergogna, capire che siamo noi prima di tutti protagonisti della vita politic… - matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… -