Una Vita anticipazioni 20-24 gennaio: Samuel minaccia padre Telmo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le anticipazioni di Una Vita sono a dir poco sorprendenti. Ceferino fa la corte a Lolita, ma Casilda reagisce malissimo. Samuel minaccia padre Telmo, mentre Ursula si preoccupa per le voci che girano in paese. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap iberica in programma su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio. anticipazioni Una Vita: Ceferino corteggia Lolita Casilda scopre che Ceferino ha inVitato Lolita al cinematografo e ci rimane molto male. Leonor decide di perdonare Inigo e tra i due torna di nuovo il sereno. Celia capisce che Lucia non è innamorata di Samuel e che il suo cuore batte per qualcun altro. La donna decide così di scoprire chi è l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della giovane Alvarado. Samuel teme che Lucia possa lasciarlo da un momento all’altro e così decide di correre ai ripari. Nel frattempo, Ceferino continua a fare la ... kontrokultura

