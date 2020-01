Un posto al sole: torna LEONARDO, rivuole SERENA? Anticipazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Un posto al sole arriva il primo dei numerosi colpi di scena a cui assisteremo durante questo inverno e la prossima primavera: torna infatti in video un controverso personaggio che aveva creato molto interesse nella parte centrale del 2019. Andiamo con ordine. In questi giorni stiamo assistendo a un’aspra crisi matrimoniale tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro), con quest’ultima che – dopo il tradimento del marito con Viviana (Angela Bertamino) – ha deciso di partire per Berlino insieme alla figlioletta Irene (Greta Putaturo). La partenza della consorte ha scatenato l’inferno nella mente del Sartori, che è più volte tornato con i ricordi al momento in cui ha perso la sua “prima famiglia” (per via anche della sparizione di suo figlio). Nelle puntate di questa settimana, dunque, vedremo Filippo alle prese con una ... tvsoap

