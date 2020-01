UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5422 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 21 gennaio 2020: Intenzionato a dimostrare a Marina (Nina Soldano) che i sentimenti che prova per lei sono reali, Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) prende una clamorosa decisione. Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) sono ancora in forte disaccordo riguardo al fatto di affiancare alla piccola Bianca (Sofia Piccirillo) un insegnante privato… Giulia (Marina Tagliaferri) comincia a manifestare ansia per il prolungato silenzio di Marcello… Dopo aver fatto pace con Renato (Marzio Honorato), Otello (Lucio Allocca) sembra riuscire a risolvere la faccenda del rapporto a distanza con Teresa… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

