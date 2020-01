Un Posto al Sole, anticipazioni: cicogna in arrivo per Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso (Facebook di Michelangelo Tommaso) La cicogna potrebbe presto arrivare ad Un Posto al Sole. Stando a quanto dichiarato dal settimanale Diva e Donna, infatti, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, interpreti nella soap rispettivamente dei personaggi di Filippo Sartori e Arianna Landi, aspetterebbero un secondo figlio. I due attori, sposati dal 2017, hanno già una bambina di 4 anni di nome Sole. Sempre molto attivi sui social, Michelangelo e Samanta non hanno al momento confermato la bella notizia. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, come di consueto alle 20.35 su Rai3. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5421 – Lunedì 20 gennaio 2020 Dopo lo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entra in una crisi profonda che avrà ripercussioni sul lavoro. Roberto, preoccupato, cerca di capire ... davidemaggio

