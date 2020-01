Umberto Tozzi: trovata senza vita l’ex moglie Serafina (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il dramma di Serafina Scialò Umberto Tozzi: trovata senza vita nel suo appartamento, Serafina Scialò, ex moglie del cantante. La donna da giorni non si recava al lavoro. I suoi colleghi hanno dato l’allarme per primi. A darne la notizia il Messaggero Veneto. Al momento non sono ancora certe le cause del decesso della donna. Serafina Scialò di 63 anni lavorava presso l’Istituto Educandato Uccellis di Udine, come collaboratrice scolastica. Venerdi a ritrovare il corpo senza vita della donna, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con l’aiuto dei vigili del fuoco intervenuti per entrare in casa. Serafina Scialò non si è presentata al lavoro nei giorni seguenti le vacanze di Natale e, non aveva comunicato la sua possibile assenza. Sono stati i colleghi che insospettiti dalla prolungata assenza non motivata, che hanno allertato le forze dell’ordine, i quali ... kontrokultura

