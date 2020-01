Uma Thurman si commuove per Giulio Regeni: "E' una cosa che fa male" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ospite di Fabio Fazio e Che tempo che fa, Uma Thurman ha rivolto un pensiero a Giulio Regeni e ai suoi genitori che erano presenti in studio. Splendida ed emozionata, Uma Thurman, ha rivolto un pensiero a Giulio Regeni e ai suoi genitori, che come lei erano ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un'emozione trattenuta a fatica e condivisa con i telespettatori a casa, che hanno commentato sui social un momento così toccante. Prima di iniziare la sua intervista con Fabio Fazio, Uma Thurman ha detto "Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Giulio Regeni. Spero ci sia giustizia per loro. Hanno tutto il mio sostegno." - ha detto l'attrice, rivolta ai genitori del ragazzo ucciso in Egitto nel 2016, che erano intervenuti ... movieplayer

lucasprezioso : RT @clarinsolia: - Elisa - Uma Thurman - Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea - Paola e Chiara In una puntata di #CTCF Un concentrato di… - Noovyis : (Uma Thurman si commuove per Giulio Regeni: 'E' una cosa che fa male') Playhitmusic - - Noovyis : (Uma Thurman su Kill Bill 3: 'Tarantino ha scritto qualcosa, ma non so se si farà') Playhitmusic - -