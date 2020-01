Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi, crisi M5S, cala la Lega, stabile PD, boom Fratelli d’Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sembra una crisi inarrestabile quella del Movimento 5 Stelle dal punto di vista dei sondaggi. I continui malumori interni, le fuoriuscite di Senatori e Onorevoli hanno destabilizzato non poco l’elettorato dei grillini. La perdita per il M5S è significativa. I grillini al momento secondo la media settimanale dei sondaggi si aggirerebbero tra il 16 e il 15% delle intenzioni di voto. In poco più di un anno e mezzo i grillini hanno perso più del 50% dell’elettorato. La tendenza di continue perdite di consensi da parte dei grillini va oramai avanti da troppo tempo. Forse per Luigi Di Maio e i vertici del partito è il caso di iniziare a cercare di comprendere cosa stia effettivamente succedendo. Perde lievemente anche la Lega che dopo l’exploit di aver raggiunto oltre il 33% dei consensi ora si attesterebbe intorno al 30%. Un grande risultato tenuto conto che la Lega ... baritalianews

