Ufo, l'aeronautica militare apre gli archivi: 140 casi sospetti, "cieli infestati da oggetti misteriosi" (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'aeronautica militare italiana ha pubblicato un rapporto sull'avvistamento di Ovni (oggetti volanti non identificati) nei nostri cieli dal 2001 al 2019. In dettaglio, il dossier parla di 140 oggetti misteriosi, tra cui spiccano i 20 in Campania, regione italiana nei cui cieli sono stati registrati liberoquotidiano

elaisafrenk : 141! Cè anche il mio.... #pavia Ufo, il database dell'Aeronautica: 'Nei cieli 140 oggetti non identificati' - giannettimarco : RT @ufomecum: Ufo, il database dell'Aeronautica: 'Nei cieli 140 oggetti non identificati' #UFO - ufomecum : Ufo, il database dell'Aeronautica: 'Nei cieli 140 oggetti non identificati' #UFO -