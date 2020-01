Tutto sui nuovi incentivi per le startup innovative in Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) A partire dal 20 gennaio 2020 le startup innovative Italiane potranno presentare domanda per ottenere incentivi, finanziamenti e agevolazioni con i nuovi criteri stabiliti all’interno del progetto Smart&Start Italia, lo strumento voluto dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) e gestito dalla società InvItalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per supportare le giovani aziende innovative del nostro paese. Con la circolare del Mise dello scorso 16 dicembre sono state introdotte alcune novità riguardo alle modalità di concessione delle agevolazioni. In particolare, sono stati semplificati i criteri di valutazione e sono stati introdotti dei nuovi meccanismi di premio nel caso di collaborazioni con incubatori di impresa, acceleratori e innovation hub. Altra importante novità è l’estensione del finanziamento agevolato fino ... wired

