Tutta la verità del principe Harry: "Io e Meghan non avevamo scelta" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Carlo Lanna Dopo al Megxit è ora il principe Harry che prende la prende la parola ed espone il suo punto di vista sulla questione con un discorso che è stato condiviso anche sui profili social dei Sussex Nel corso della giornata di domenica 19 gennaio, la Regina Elisabetta ha sciolto il silenzio (finalmente) su tutte le condizioni legate alla Megxit. Il principe Harry e Meghan Markle perdono quindi il loro titolo di altezze reali, potranno vivere la vita che hanno sempre desiderato ma questo non vuol dire che non faranno più parte della royal family. Diversamente da quel che si crede e che fanno credere gli esperti di corte, la situazione a Londra non è affatto critica, anzi gli animi si sono calmati e si respira un’aria diversa, quasi di rinnovamento. Fino a questo momento nessuno dei due duchi di Sussex aveva espresso un suo parere, in merito alla scelta di prendere le ... ilgiornale

massimobray : Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 32 anni. La sua famiglia e l’Italia tutta attendono da troppo tempo una cosa so… - Lettera43 : 'Il #giustizialismo ha modificato e riscritto la storia italiana, facendo passare tutta la classe politica come un'… - chiccodigrano : @TwittGiorgio @GiorgiaMeloni Credici non sono frasi fatte, le scrivo dal cuore e la mente con tutta la passione, si… -