Trump Vuole Riportare Hambuger e Patatine a Scuola e Togliere i Menù Salutari Introdotti da Michelle Obama (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una vera e propria rivoluzione nelle mense scolastiche degli Stati Uniti d'America, l'attuale presidente Trump riporta Patatine fritte ed hamburger, polverizzando, così, tutto il lavoro svolto in passato dal suo predecessore Obama, il quale si è battuto duramente per poter integrare frutta e verdura all'interno delle mense scolastiche cercando di avvicinare gli adolescenti verso la corretta alimentazione, visto che proprio l'America soffre per l'alto tasso di obesità che coinvolge soprattutto i giovani. L'attuale presidente sembra non ostacolare affatto questo fenomeno incentivandolo, demotivando, dunque,i giovani verso un regime alimentare più corretto. Si sa, la cattiva alimentazione a lungo andare porta dei gravi problemi di salute, oltre l'obesità, frequenti sono malattie come diabete e tutta una serie di squilibri cardiaci, talvolta ...

