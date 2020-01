Trump presenta le Forze armate spaziali, ma l’uniforme è derisa da tutti (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’uniforme della US Space Force voluta da Trump: la divisa delle Forze spaziali viene derisa sui social La US Space Force, l’esercito spaziale degli Stati Uniti voluto dal presidente Donald Trump, ha svelato le uniformi. Sui social si è scatenata l’ironia per le divise mimetiche delle “Forze spaziali” che dovranno difendere gli Usa nello spazio. L’armata spaziale americana, annunciata nel 2018, e ufficializzata il 20 dicembre 2019 è la sesta forza armata degli Stati Uniti. “Il presidente Trump è impegnato a preparare gli Stati Uniti al prossimo campo di battaglia, dove i migliori e i più coraggiosi saranno chiamati a impedire e sconfiggere una nuova generazione di minacce al nostro popolo e alla nostra nazione”, aveva dichiarato il vice presidente Mike Pence al Pentagono. Il vicepresidente Usa ha affermato che la creazione di un esercito spaziale è necessario per ... tpi

