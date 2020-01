Trump, l’impeachment è “fuorilegge”. Al via il processo al presidente Usa (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli articoli dell'impeachment rappresentano "un affronto alla Costituzione e alle nostre istituzioni. Gli stessi articoli e il processo corrotto che li ha generati non sono che che un'azione politica spudorata dei democratici che va respinta". Cosi' gli avvocati del presidente Donald Trump, guidati dal legale della Casa Bianca Pat Cipollone e dall'avvocato personale del tycoon Jay Sekulow, in una lettera di 110 pagine (piu' 61 pagine di documentazione allegata), depositata in vista dell'avvio oggi del processo in Senato sulla messa in stati di accusa del tycoon. Gli avvocati del presidente accusano i dem di aver "fabbricato" le accuse, ovvero abuso di potere e ostruzione delle indagini del Congresso, per ribaltare il risultato elettorale del 2016 ed interferire nelle presidenziali del 2020: "Tutto questo e' una aberrazione della Costituzione che il Senato deve rapidamente e sonoramente ... ilfogliettone

