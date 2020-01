“Truffato dai miei datori di lavoro, da tre anni vivo al freddo e senza corrente: aiutatemi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Elio: "Truffato dai miei ex datori di lavoro, la giustizia non mi ha aiutato e il caso è stato archiviato. Da ottobre 2016 ad oggi ho accumulato debiti con tutti i fornitori di utenze di casa per migliaia di euro e sono senza gas, senza acqua corrente, senza riscaldamento. Non posso più cucinare e mangio solo cibi crudi e freddi o scaldati al microonde e mi appresto al terzo inverno al gelo sperando e lottando per non morire di freddo. Aiutatemi". fanpage

Oringa56810796 : @Capezzone @galietti82 # Ratzinger truffato dai pastori Della chiesa!!! Vergogna!!! -