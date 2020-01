Tridico conferma: solo il 3,63% di chi percepisce il reddito di cittadinanza ha trovato lavoro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oggi Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, rilascia un’intervista a Repubblica su Quota 100 e sul reddito di cittadinanza, confermando i numeri sul sussidio che, nelle intenzioni e nelle promesse del MoVimento 5 Stelle, doveva essere un modo per far trovare lavoro a chi non lo aveva e aiutarlo nel frattempo: «Il centro studi Inps calcola che grazie al reddito di cittadinanza la forbice tra i redditi più ricchi e quelli più poveri – cioè il rapporto tra il 20% più ricco della popolazione e quello più povero – si è ridotto da 6,4 a 5,9 volte. Contestualmente, l’intensità della povertà spiegata dall’indice di Gini è scesa di circa 1 punto. Questo significa che si ha un trasferimento netto di risorse al primo decimo di reddito più povero – cosa mai successa in Italia – e in parte al secondo decimo più povero. Dati straordinari che denotano una forte ... nextquotidiano

