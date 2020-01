Traffico Roma del 20-01-2020 ore 15:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE BUFALOTTA E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI STA IN FILA PER UN CANTIERE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA L’AQUILA REALE.VI RICORDIAMO CHE IN VIA L’AQUILA REALE ORA SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE. DUE CORSIE IN DIREZIONE DELLA VIA PRENESTINA ED UNA CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA LODI ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA SAMPIERO DI BASTELICA IN PROSSIMITA’ DI VIA RENZO DA CERI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PONTE DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO. IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE DELL’ACQUA, CONTINUA LA CHIUSURA A AL Traffico VIA MARCO AURELIO, TRA ... romadailynews

