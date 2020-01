Tradisce la moglie allo stadio, viene filmato dalla televisione: il video è virale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tradisce la moglie allo stadio e finisce in televisione: il video è virale Epic fail si direbbe in questi casi. O figuraccia. Proprio quella che avrebbe fatto un uomo ripreso dalle telecamere della tv allo stadio mentre assiste alla partita di calcio Barcelona-Delfin in Ecuador. Un bacio appassionato di due innamorati? Forse, peccato che lui si ipotizza sia sposato e la donna che abbraccia e bacia non sia la moglie. Il presunto tradimento finisce così in tv e il video impazza sui social diventando virale. Appena il ragazzo si accorge di essere finito in video, nella diretta nazionale della partita, si distacca dalla ragazza che ha di fianco e punta lo sguardo verso le telecamere imbarazzato. Il video, è stato rilanciato su Twitter dalla giornalista Evelyn Gonzalez, e induce gli utenti a credere al “tradimento”. “Signori, siate fedeli”, scrive Evelyn ... tpi

