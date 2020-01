Tour Down Under 2020: i giovani italiani al loro debutto. Le chance di Samuele Battistella e Alberto Dainese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si avvicina il primo giorno di scuola per i neo professionisti italiani Samuele Battistella e Alberto Dainese, che domani, martedì 21 gennaio, cominceranno la loro carriera tra i big del ciclismo internazionale facendo il loro debutto al Tour Down Under 2020. Battistella, nonché il campione del mondo in carica tra gli Under 23, scenderà in strada con i colori della NTT Pro Cycling, Dainese, il campione europeo Under 23, con la divisa del Team Sunweb. A livello di caratteristiche sono abbastanza simili, soprattutto in volata, anche se l’iridato riesce a difendersi bene anche su tratti più complicati, più mossi; mentre il secondo è un velocista puro. Entrambi sono due ragazzi da cui il mondo del professionismo si aspetta veramente tanto, dati i titoli che detengono. Sono le due grandi promesse del panorama azzurro per il futuro che verrà tra volate per Dainese, classiche o brevi ... oasport

AndreCardi : @pierfino21 @tourdownunder Attenzione, non è ancora il Tour Down Under. Era la Scwhalbe Classic, un'anteprima della… - IlPedaleRosa : BePink, l'azzurra Simona Frapporti vince la quarta tappa del 'Santos Women's Tour Down Under':… - SimonaFrapporti : RT @IlPedaleRosa: Trionfo della bresciana di Anfo @SimonaFrapporti (@BePinkElite) nell'ultima tappa del 'Santos Women's Tour Down Under' (U… -