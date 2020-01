Tosca al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Ho amato tutto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (askanews) – Grande ritorno a Sanremo per Tosca, che partecipa nella categoria big della settantesima edizione del Festival con la canzone “Ho amato tutto”, scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli. “Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di ‘nicchia’ – ha spiegato l artista – tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte. Quelli un po in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano chilometri, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più. E porto con me idealmente tutte le donne artiste con cui ho condiviso il palco e le emozioni in questi anni. E porto nel cuore tutti i giovani artisti il cui entusiasmo mi ha arricchita in questi anni”. Proprio Tosca, che ha al suo attivo nove dischi in studio e sei live, nel 1996 ha vinto il Festival con il brano “Vorrei ... notizie

