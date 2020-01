Torino | guerra tra Mazzarri e i tifosi | scoppia il caso Millico?

Torino - ok disinnesco ordigno di guerra : 15.03 Sono concluse le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo della II guerra Mondiale, a Torino, e le 10mila persone fatte allontanare possono rientrare nelle loro abitazioni. L'ordigno era stato trovato durante gli scavi del teleriscaldamento nel centro di Torino. I guastatori del 32esimo reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense hanno reso innocue le due spolette. L' ordigno è stato caricato su un camion e sarà fatto brillare ...

