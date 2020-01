Torino, Cairo gonfia il petto: «Senza di me squadra in Serie B» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Torino, Cairo gonfia il petto rispondendo su Instagram ai tifosi granata: «Senza di me, in Serie B setta anni su dieci» Cairo scatenato sui social. Tra foto di repertorio e risposte dirette alle critiche dei tifosi. «Vendere la società? Ve ne pentireste: quando sono arrivato il Toro aveva fatto in Serie B sette dei dieci anni precedenti. L’anno scorso invece siamo arrivati settimi». «Daspo in Curva Primavera? Io non c’entro niente: ho sempre accettato le critiche, mai avrei voluto che un tifoso del Toro fosse daspato», la sua replica ai commenti sui fatti accaduti nello scorso Toro-Inter. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

