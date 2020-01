Tommaso Basili, protagonista della nuova serie di Netflix “L’impero Ottomano” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tommaso Basili è di origini sarde e lo vedremo a febbraio su Rai1 nelle fiction “Il Paradiso delle Signore” e “Don Matteo 12”. Il 2020 ha tutte le carte in regola per rappresentare l’anno della consacrazione per l’attore Tommaso Basili. L’artista 39enne, conosciuto per la sua partecipazione alla seconda e terza stagione de “L’Isola di Pietro” su Canale5 con Gianni Morandi e per aver preso parte a diversi spot pubblicitari, sarà tra i protagonisti de “L’impero Ottomano” (“Rise of Empires: Ottoman”) di Emre Şahin, una delle serie più attese su Netflix, il colosso dello streaming a livello internazionale, disponibile dal 24 gennaio. Nella docu-serie girata in Turchia – che racconta come Maometto II a soli 21 anni riuscì a espugnare Costantinopoli mettendo così fine all’Impero Bizantino e dando vita all’Impero Ottomano – Basili interpreterà l’Imperatore Costantino XI: un ... 2anews

