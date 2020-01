Tifoso investito e ucciso. L'auto pirata fugge: a bordo gli ultrà rivali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nino Materi Degenera rissa tra i supporter di due squadre di Eccellenza. Tre i fermati dalla polizia Dalla polizia una frase angosciante: «Si conferma l'ipotesi dello scontro tra tifoserie per il caso di Fabio Tucciariello, operaio di 39 anni Tifoso del Rionero investito e ucciso». Una conclusione scioccante in una regione come la Basilicata, dove il calcio è tradizionalmente considerato una festa. Questa è una terra che ha tanti problemi, ma sicuramente non quello della «violenza negli stadi». Almeno fino a ieri. Nella tragedia avvenuta domenica pomeriggio, nel potentino, gli «stadi» non c'entrano. Ma c'entra il calcio. Nell'accezione più drammatica del termine. Quando cioè il calcio fa rima col tifo criminale. Secondo la prima ricostruzione dei fatti due auto con a bordo tifosi del Rionero e del Melfi (campionato di Eccellenza) si sono incrociati a Vaglio Scalo, nei pressi ... ilgiornale

officialmaz : Un tifoso investito (e morto). Un altro grave. Travolti da un’auto guidata da tifosi rivali. È successo oggi, in It… - Agenzia_Ansa : Un tifoso della Vultur Rionero muore investito da un'auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi. Indagini… - Agenzia_Ansa : Tifoso muore investito nel Potentino, arrestate 25 persone La vittima era un supporter del #VulturRionero, aveva 33… -