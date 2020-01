Tifoso della Vultur Rionero investito e ucciso, arrestate 25 persone (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, Tifoso del Melfi, alla guida della Fiat Punto che ha investito il Tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, morto a Vaglio di Basilicata (Potenza). Il 30enne è stato trasferito in carcere. Arrestati anche 24 tifosi della Vultur Rionero.Saranno tutti trasferiti nel carcere di Potenza. Le accuse - a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello - sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Le indagini della Polizia, cominciate subito dopo la morte di Tucciriello, hanno portato gli agenti a Brienza (Potenza), dove la Vultur Rionero era impegnata ieri pomeriggio.Numerose persone sono state portate in questura e interrogate (le indagini sono state coordinate dall’inizio dal Procuratore della Repubblica vario di Potenza e dal pubblico ministero) e nella notte si è ... huffingtonpost

