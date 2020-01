The Witcher di Netflix convince il creatore della saga? 'Gli adattamenti sono quasi sempre peggio' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Andrzej Sapkowski, creatore dell'universo di The Witcher e della saga letteraria da cui CD Projekt RED e Netflix hanno attinto per dare vita alle proprie opere, non è di certo un personaggio con i peli sulla lingua o che si faccia qualche problema quando si tratta di sparare a zero su una certa produzione. Proprio per questo motivo la domanda "sei soddisfatto dalla sceneggiatura di The Witcher di Netflix" non può che incuriosire.Sapkowski ovviamente non ha deluso e non si è fatto condizionare troppo nemmeno dalla collaborazione con Netflix:"Promuovo la sceneggiatura della serie? Perché no? Sì, voglio dire non è buona quanto i miei libri. Questo è il modo in cui funzionano gli adattamenti. Gli adattamenti di qualsiasi genere, di qualsiasi media possono essere descritti nella forma di una curva che è chiamata Curva di Gauss. Suona molto meglio in italiano, lo dico sempre con grande ... eurogamer

