The New Mutants: online il trailer ufficiale del nuovo film Marvel (Di martedì 21 gennaio 2020) The New Mutants ha finalmente una data d’uscita ed un trailer ufficiale. Il nuovo film di 20th Century Studios e Marvel Entertainment diretto da Josh Boone sarà nelle sale a partire dal 2 aprile 2020, e sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia. The New Mutants è ambientato in un manicomio, luogo dove i protagonisti sono rinchiusi per cure psichiatriche specifiche. Il film è un thriller dalle tinte horror, capace di colpire fin dal primo trailer (che potete trovare in calce) grazie ai personaggi mostrati in azione con i loro superpoteri che ancora non riescono a controllare data la loro giovane età. Proprio per questo questi ultimi si trovano sotto osservazione. Diretto da Josh Boone, come già citato nelle prime righe, e scritto da Josh Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry ... nerdgate

