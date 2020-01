The New Mutants: il nuovo trailer italiano del film (Di lunedì 20 gennaio 2020) The New Mutants, l'atteso film tratto dai film Marvel, ha un nuovo trailer italiano in attesa dell'arrivo nelle sale previsto per il 2 aprile. The New Mutants ha un nuovo trailer italiano in attesa del debutto nelle sale italiane previsto per il 2 aprile. Il filmato mostra una ragazza con problemi di memoria che si risveglia in una struttura dove vengono "ricoverati" dei giovani mutanti che rivelano le loro esperienze con i propri poteri. La situazione si rivela poi più complicata di quanto potesse sembrare: i ragazzi non sono autorizzati ad uscire e si ritrovano ad affrontare le proprie paure. I ragazzi decicono quindi di unire le proprie forze per sopravvivere. New Mutants, diretto dal regista Josh Boone, è un thriller con sfumature horror, ... movieplayer

espressonline : #TheNewPope prende il racconto lasciato sul corpo di Lenny Belardo, riavvolge il nastro del mistero ed esibisce, su… - tancredipalmeri : E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono: “Tutto questo è assurdo. E… - oursunflow : RT @whysoseriouvs: 'se hai ansia per gli esami dovresti solo studiare di più' is the new 'se sei depresso dovresti solo uscire di più'. -