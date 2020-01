Thailandia, colpito il primo occidentale da coronavirus. In Cina, terza vittima. Xi: “fermare” il contagi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un turista britannico potrebbe essere il primo occidentale a essere stato infettato dal nuovo coronavirus, che ha fatto registrare un'impennata di casi in Cina. Ash Shorley, 32 anni - riporta il 'Daily Mail' - si trova in condizioni critiche in un ospedale di Phuket dopo essere stato colpito da un'infezione polmonare mentre visitava l'isola di Koh Phi Phi. La Thailandia, oltre alla Corea del Sud e al Giappone, è uno dei tre paesi dove è stato diagnosticato il virus al di fuori della Cina. Shorley è stato trasportato in ospedale con un idrovolante con un polmone collassato, cosa che ha reso impossibile un viaggio d'urgenza in alta quota. I medici hanno rivelato che i suoi sintomi sono coerenti con quelli scatenati dal coronavirus cinese, ma non c'è ancora una conferma ufficiale. L'uomo si trova in ospedale da quasi un mese. Ma dalla stessa Thailandia arriva anche una buona notizia. La ... ilfogliettone

