Terremoto oggi in Italia 20 gennaio 2020: scossa in provincia di Alessandria | Scosse in tempo reale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terremoto oggi 20 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 20 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell'evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. ore 00,58 – scossa in provincia di Alessandria Un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato a Cantalupo Ligure, in provincia di Alessandria, ad una profondità di 10 chilometri. TUTTE LE Scosse Le Scosse di ieri, 19 gennaio Tra le diverse Scosse di Terremoto registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, sabato 18 gennaio,

