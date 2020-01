Terremoto in Calabria: nuova scossa di magnitudo 2.6 vicino a Cosenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una nuova scossa di Terremoto ha colpito la Calabria, molto vicino alla provincia di Cosenza. Il sisma rilevato dai sistemi dell’Ingv, aveva una potenza pari a 2.6 gradi di magnitudo sulla scala Richter. La popolazione lo ha avvertito distintamente alle ore 6:58 di lunedì 20 gennaio 2020. L’epicentro della scossa, inoltre, era localizzato a 6 chilometri da Albi (Cosenza) e l’ipocentro a una profondità di 6 chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Calabria, Terremoto in provincia di Cosenza DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.6 ore 06:58 IT del 20-01-2020 a 6 km N Albi (CZ) Prof=6Km #INGV 23795061 https://t.co/qcjRjMIAjJ — INGVterremoti (@INGVterremoti) 20 gennaio 2020 notizie

Adnkronos : #Terremoto in #Calabria, scossa di magnitudo 4.0 - DorisZi58972363 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO TERREMOTO in CALABRIA a Albi (CATANZARO) di Magnitudo 2.9. Ecco QUI i DETTAGLI - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO TERREMOTO in CALABRIA a Albi (CATANZARO) di Magnitudo 2.9. Ecco QUI i DETTAGLI -