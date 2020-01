Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 2.9 nel Catanzarese (Di lunedì 20 gennaio 2020) scossa di Terremoto all’alba nel Catanzarese. Il sisma, di magnitudo 2.9, ha avuto epicentro nel comune di Albi. Secondo quanto rilevato dall’Ingv, la scossa si è verificata a una profondità di 6 km. Nella stessa zona, a distanza di nemmeno un'ora, si è verificata un'altra scossa, questa volta di magnitudo 2.6. Non si segnalano danni. tg24.sky

