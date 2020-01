Terremoto Calabria, nuove scosse questa mattina nel Catanzarese: trema ancora la terra ad Albi (Di lunedì 20 gennaio 2020) trema ancora la terra in Calabria: due nuove scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina, lunedì 20 gennaio 2020, ad Albi. Il sisma ha interessato la stessa area in cui solo qualche giorno fa, lo scorso 17 gennaio, si era verificata una scossa di magnitudo 3.8 in seguito alla quale buona parte della popolazione si era riversata in strada. Terremoto Calabria: nuove scosse stamani ad Albi L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato questa mattina, lunedì 20 gennaio 2020, due nuove scosse di Terremoto con epicentro ad Albi, in provincia di Catanzaro. La prima, di magnitudo 2.1, si è verificata alle 5.55 con epicentro a 6 chilometri da Albi; la seconda –sempre nello stesso punto – alle 6.06, riporta invece magnitudo 2.9. Le scosse registrate stamani dall’INGV si aggiungono a quelle del 18 gennaio, già seguite al primo forte sisma del giorno ... urbanpost

Adnkronos : #Terremoto in #Calabria, scossa di magnitudo 4.0 - BlitzQuotidiano : Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 2.9 ad Albi (Catanzaro) - Piergiulio58 : Terremoto in Calabria: tre nuove scosse all’alba vicino a Cosenza. -