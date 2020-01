Terremoto: aperto il cantiere per la ricostruzione del primo borgo di Accumoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ stato aperto questa mattina il cantiere per la ricostruzione di Collespada, una delle frazioni del territorio di Accumoli distrutte dal Terremoto del 2016. Si tratta del primo cantiere in assoluto dedicato alle opere di urbanizzazione della frazione del paese che fu epicentro del sisma di quasi quattro anni fa, e che punta a riunire tutti e 12 i borghi, per una ricostruzione pressocché totale delle abitazioni private. L’iniziativa, progettata dallo studio Arking, ha avuto il coordinamento della Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA), che ha svolto un ruolo di coordinamento tra i vari soggetti impegnati nell’iniziativa. All’evento erano presenti il sindaco di Accumoli, Franca D’Angeli, l’assessore alla ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, il direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione, Wanda ... meteoweb.eu

DirTecno : RT @altreconomia: La resilienza nelle terre mutate. Stefano, allevatore trentenne, e la moglie Michela non hanno lasciato Frontignano. Lind… - paoloigna1 : RT @altreconomia: La resilienza nelle terre mutate. Stefano, allevatore trentenne, e la moglie Michela non hanno lasciato Frontignano. Lind… - EuropeDirectNA : RT @PE_Italia: ??Sei un esperto nel campo del #patrimonioculturale? ???Il progetto #Ophera cerca 20 professionisti per 3 workshop?????????? sul r… -