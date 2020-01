Tennis, Ranking WTA (20 gennaio 2020): Simona Halep sale al terzo posto. Jasmine Paolini la miglior italiana (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una sola variazione nella top ten della classifica mondiale WTA alla vigilia degli Australian Open: la nipponica Naomi Osaka viene scavalcata dalla romena Simona Halep, che si porta in terza posizione. Sul trono resta saldissima l’australiana Ashleigh Barty, che guida davanti alla boema Karolina Pliskova. Top 10 WTA (Ranking al 20.01.2020) 1 Ashleigh Barty (Australia) 8017 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940 3 Simona Halep (Romania) 5561 4 Naomi Osaka (Giappone) 5496 5 Elina Svitolina (Ucraina) 5075 6 Bianca Andreescu (Canada) 4935 7 Belinda Bencic (Svizzera) 4675 8 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4436 9 Serena Williams (USA) 4215 10 Kiki Bertens (Olanda) 4165 Sempre Jasmine Paolini l’unica azzurra tra le cento. sale al 102 Camila Giorgi, mentre terza in Italia è Giulia Gatto-Monticone, che si conferma davanti a Martina Trevisan, al momento numero 154, mentre poco ... oasport

