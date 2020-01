Tempesta D’Amore anticipazioni 20-26 gennaio: Eva ha un malore (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena e tensioni alle stelle. Dalle trame delle puntate della soap tedesca in onda da lunedì 20 a domenica 26 gennaio su Rete 4, emergono nuovi intrighi e verità scottanti. Eva fa una confessione spiazzante a Robert, mentre Annabelle porta avanti il suo velenoso piano ai danni di Denise. Qualcosa, però, va storto. anticipazioni Tempesta D’Amore: Eva e Robert litigano di nuovo Eva comunica a Robert di essere incinta, ma non sa chi è il vero padre del bambino che porta in grembo. Annabelle, sempre più decisa a uccidere Denise durante la festa paesana, ricava un pericoloso veleno dalla pianta di stramonio. Il padre di Valentina vorrebbe che Eva si sottoponesse a un esame per scoprire se il bambino è suo o di Christoph. La donna rifiuta la proposta del cuoco e i due finiscono per litigare pesantemente. Dopo ... kontrokultura

