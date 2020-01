Taylor Mega “licenziata” da Barbara d’Urso: ecco lo sfogo della showgirl (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tutti sanno che il successo in tv della bella modella e imprenditrice Taylor Mega è dovuto in parte a Barbara d’Urso. La più celebre delle conduttrici della Mediaset infatti l’ha scelta come protagonista in alcuni dei suoi programmi dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Tuttavia ora il grande amore che scorreva tra le due sembrerebbe essere finito e ieri, durante la puntata di “Live-Non è la d’Urso” è scoppiata una pericolosa bufera… Vediamo cosa è successo tra le due donne. La foto che ha fatto “licenziare” Taylor Mega La lite tra Taylor e la d’Urso è iniziata a casa di una foto scattata qualche tempo fa dalla showgirl. In questo scatto infatti compare la Mega in procinto di mostrare il dito medio davanti al veicolo della polizia. La foto, postata dalla stessa ragazza sui social nel 2018, ha fatto indignare la conduttrice ... velvetgossip

giacomodefino : Taylor Mega contro barbara D’Urso: ‘Sono allibita!’ – VIDEO - Rainbow Project - coscienzavigile : RT @leggoit: barbara d'urso furiosa con taylor mega dopo il dito medio alle forze dell'ordine: «Da me non verrai più» #noneladurso https://… - zazoomnews : Barbara D’Urso lapidaria contro Taylor Mega: su Instagram la sua furiosa reazione. - #Barbara #D’Urso #lapidaria… -