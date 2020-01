Taylor Mega dopo Live fa chiarezza sulla foto scandalo | “Il gesto non è…”

Barbara D’Urso furiosa con Taylor Mega : “Mai più nelle mie trasmissioni” : Barbara D’Urso ha detto a Taylor Mega che non potrà più partecipare alle sue trasmissioni a causa di una foto in cui mostra il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Ieri sera Taylor Mega, influencer sempre molto chiacchierata, era ospite di Barbara D’Urso a ‘Live non è la D’Urso’. Motivo della sua presenza […] L'articolo Barbara D’Urso furiosa con Taylor Mega: “Mai più nelle mie ...

Barbara D’Urso caccia Taylor Mega dalle sue trasmissioni - lei s’infuria e minaccia Mediaset (VIDEO) : Il ritorno del programma Live non è la D’Urso ha fatto il suo ingresso in questo 2020 davvero con il botto. La puntata di ieri, domenica 19 gennaio, è stata scoppiettante specie in alcuni momenti, come ad esempio la sfuriata di Barbara D’Urso contro Taylor Mega. L’infliuencer è stata chiamata ad intervenire, mediante collegamento video, su temi quali sessismo e violenza di genere. Lo scopo della sua ospitata, però, risiedeva ...

Taylor Mega spiega perché ha scattato la foto con il dito medio alla camionetta della Polizia : Taylor Mega ha tirato su il dito medio alla Polizia? L’accusa – che le è stata mossa da un amico di Antonella Elia durante Live Non è la d’Urso – non è stata smentita dalla diretta interessata durante la diretta, dove ha limitato a dire che “non ricordava”. Tornata a casa la Mega ha sbottato su Instagram (il video potete vederlo premendo qua) e poco dopo ha condiviso la foto incriminata spiegando il perché del ...

