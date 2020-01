Taylor Mega a ‘Live – Non è la D’Urso’ si scaglia di nuovo contro Antonella Elia, ma spunta la foto shock (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella puntata di ieri sera di Domenica Live è successo proprio di tutto. Tra gli ospiti intervenuti, con un collegamento esterno, anche Taylor Mega. La nota influencer 26enne, infatti, è stata invitata per chiarire la sua posizione in merito alle accuse di sessismo rivolte ad Antonella Elia. Il dibattimento è stato molto acceso, ma ad un certo punto emerge un dettaglio shock. Taylor Mega avrebbe pubblicato sui social una foto in cui fa il dito medio davanti a delle auto della Polizia. Taylor Mega vs Antonella Elia, le accuse Chi la segue da tempo lo sa bene: Antonella Elia non è una donna che le manda a dire. E, negli ultimi giorni, all’interno della casa del Grande Fratello ha avuto molto da ridire su una delle influencer più note in Italia, Taylor Mega. Ed è proprio per questo che la bellissima modella italiana è intervenuta in trasmissione confrontandosi con Barbara ... kontrokultura

deIenadiary : RT @mediohermana: Taylor Mega ha ragione. Non capisco perchè nessuno la prenda sul serio. Salvo per le parole che ha usato è stato giustam… - KontroKulturaa : Taylor Mega a 'Live - Non è la D'Urso' si scaglia di nuovo contro Antonella Elia, ma spunta la foto shock - - zaynsmjles : RT @mediohermana: Taylor Mega ha ragione. Non capisco perchè nessuno la prenda sul serio. Salvo per le parole che ha usato è stato giustam… -