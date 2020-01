Tapiro a Taylor Mega allontanata dalla D’Urso: “Tranello contro di me, qualcuno ha giocato sporco” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo essere stata allontanata da Barbara D’Urso, che ha fatto sapere l’avrebbe esclusa dalle sue trasmissioni per la foto di un dito medio caricata su Instagram, Taylor Mega ha ricevuto il Tapiro di Striscia la notizia. “qualcuno ha giocato sporco, c’è stato un tranello” ha denunciato l’influencer. Sostiene sia stata lei a manifestare il desiderio di prendersi una pausa, non il contrario. fanpage

