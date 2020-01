“Stufi di essere usati per motivi elettorali”: il teatro di Bibbiano acclama le Sardine (Di lunedì 20 gennaio 2020) I fondatori incontrano i cittadini e confermano la manifestazione di giovedì per sfidare la piazza leghista lastampa

rafirexit : RT @AlessandroV1953: @Rinaldi_euro Dr. Rinaldi, anche noi abbiamo due palle così! Siamo stufi della politica fatta solo di poltrone, di pag… - Osserva_Media : @La7tv @PSenaldi In Emilia Romagna si può anche vivere bene, se hai la tessera del PD. Altrimenti, chi ce l'ha ti p… - maricaslm : RT @wtfpurple1: in quanti a essere già stufi di gennaio? o del 2020 in generale vabbè -