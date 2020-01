Spal, Missiroli: «Atalanta forte, servirà intensità. Salvezza? Ci crediamo» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Missiroli, intervenuto nel pre-partita di Atalanta Spal. Le parole del centrocampista dei ferraresi Ecco l’intervento di Simone Missiroli, interpellato dai microfoni di Sky Sport poco prima dell’avvio di Atalanta-Spal. «Perchè avere paura della Spal? Veniamo da una bella prestazione a Firenze, con l’Atalanta in passato abbiamo sempre fatto belle partite. Loro sono forti, dovremo mettere la stessa intensità per fare male. Salvezza? Ci crediamo. Sicuramente i punti non ci danno ragione, ma crediamo di poter raggiungere l’obiettivo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

numeroplayer : ATALANTA: Sportiello; Tolói, Caldara e Palomino; De Roon, Freuler, Pasalic e Gosens; Gómez; Ilicic e Zapata SPAL:… - GruppoEsperti : #AtalantaSpal #Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna - FantasyScout_11 : Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. SPAL: Be… -